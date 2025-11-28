Bloqueos generan incertidumbre económica, advierte regidor

El regidor Joaquín Ramírez consideró que la movilización campesina es una lucha legítima, pero advirtió que las autoridades competentes deben intervenir

Los daños económicos provocados por los bloqueos en puentes internacionales y carreteras de la frontera continúan sin ser evaluados por las autoridades, pese a las afectaciones que estas interrupciones han causado en el comercio, el transporte y la movilidad regional.

Hasta el momento, no existe un análisis oficial que determine el impacto real de estas protestas encabezadas por agricultores tamaulipecos.

El regidor Joaquín Ramírez Martínez, integrante de la Comisión de Fomento Económico del Ayuntamiento de Reynosa, consideró que la movilización campesina es una lucha legítima, pero advirtió que, para evitar que la situación escale, las autoridades competentes deben intervenir cuanto antes.

“La vida tiene que seguir, la vida productiva también. El gobierno debe poner atención; los legisladores tendrían que intervenir para dar solución a estas demandas. No es posible que seamos sumisos ante una circunstancia tan sensible, que tiene que ver con el campo, con la producción de nuestros productos básicos”, señaló.

El edil sostuvo que la falta de condiciones para el desarrollo del campo tamaulipeco está enviando un mensaje negativo a los inversionistas. Dijo que la ausencia de respuesta a las demandas de los agricultores genera un clima de incertidumbre que pone en riesgo la llegada de nuevas empresas.

“Es una situación que compromete de alguna manera las nuevas inversiones. Compromete la paz y el flujo de desarrollo económico que debe existir en la ciudad. Obviamente empaña lo que representa Reynosa como polo de inversión”, expresó.

Como integrante de la comisión encargada de promover un entorno favorable para los negocios, Ramírez Martínez cuestionó la postura que han asumido los gobiernos estatal y municipal.

Afirmó que, escudándose en que la solución corresponde a la instancia federal, han dejado de alzar la voz por los ciudadanos afectados.

“Las autoridades deben ser gestoras o intermediarias para entender lo que están solicitando los agricultores y apelar ante otras instancias. Deben involucrar a los legisladores locales y federales para que esta situación sea revisada donde corresponde. El gobierno del Estado tiene que mediar, reunirse con ellos, darles atención, dar la cara”, exhortó.

Hasta ahora, los bloqueos se mantienen activos mientras los agricultores exigen apoyos y precios justos para la producción, en medio de un escenario que, según el regidor, continúa frenando la actividad productiva y la certidumbre para invertir en la región.