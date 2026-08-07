Bloquean avenida tras accidente mortal en Puente Tampico

Jessica Cristina Díaz, madre de Cristal, pide apoyo a la comunidad, pues los gastos ascienden a 5 mil pesos diarios, ya que se deben comprar más medicamentos.

“Hasta las últimas consecuencias” advirtió una familia tampiqueña que llegará para hacer justicia por la muerte de una joven que fue arrastrada en su motocicleta por un conductor en el Puente Tampico… Otros familiares siguen internados y no hay recursos para continuar hospitalizándolos.

Familias bloquean avenida para exigir apoyo

Fuera del Hospital IMSS Bienestar “Carlos Canseco” las familias bloquearon la Avenida Ejército Mexicano para pedir que el responsable de nombre Néstor Javier y su seguro de daños cubran los gastos funerarios de Mia Yoselin, de 19 años, además de medicamentos y tratamientos de sus familiares.

Menor permanece hospitalizada con daño cerebral

Cristal, de 10 años, permanece en el hospital con daño cerebral; ella también iba en la motocicleta.

Jessica Cristina Díaz, madre de Cristal, pide apoyo a la comunidad, pues los gastos ascienden a 5 mil pesos diarios ya que se deben comprar más medicamentos.

Emmanuel Díaz, de 38 años, tío lesionado, se encuentra en estado reservado conectado a un respirador.

Familia exige que el responsable sea procesado

Radicaron la denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Veracruz…el hecho aconteció el 30 de julio en límites de Pueblo Viejo y Tampico.

Argumentaron que se cansaron de esperar resultados, pues el responsable está detenido, pero no ha sido procesado.