Blindan hoteles de Tamaulipas: lanzan distintivos para menores

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, el mandatario estatal puso en marcha esta campaña como testigo de la formalización de este convenio

El gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de su esposa María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, hizo entrega de distintivos de alojamiento infantil seguro a empresarios hoteleros de Tamaulipas, estrategia que tiene como objetivo, prevenir cualquier tipo de agresión en contra de la población infantil en los hoteles donde lleguen a hospedarse.

“El cual reúne esfuerzos y establecen la coordinación necesaria para la adopción de buenas prácticas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes y para la difusión de protocolos de actuación coherentes con el compromiso de un turismo responsable, así como con la nueva reforma jurídicas que se ha aprobado recientemente a las leyes del Estado en materia de turismo”, dijo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, evento realizado en Palacio de Gobierno y con la presencia de Ignacio López Vergara, representante de la oficina de Unicef en el noreste mexicano, el mandatario estatal puso en marcha esta campaña como testigo de la formalización de este convenio y de colaboración que suscribieron el DIF Estatal y la Secretaría de Turismo con los representantes de las asociaciones de hoteleros de Tamaulipas.

Gobernador reconoce labor de sexagésima legislatura de Tamaulipas

En este contexto, el gobernador del Estado expresó su reconocimiento a las y los integrantes de la sexagésima legislatura de Tamaulipas por su trabajo colaborativo, en una de las causas que mayores consensos alcanza, dado el grupo al que está destinado y por la responsabilidad que tenemos como adultos, así como por el llamado ético de los argumentos de enorme peso, social y moral que se prescriben a toda una comunidad desde la declaración sobre sus derechos en el año de 1959 hasta la convención sobre los derechos del niño y de la niña del 20 de noviembre de 1989”.