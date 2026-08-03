Bienestar destina más de 250 mdp bimestrales en El Mante

La Delegación Regional de Bienestar informó que más de 250 millones de pesos se distribuyen cada bimestre en apoyos para adultos mayores

Juan José Saldaña, director regional de Bienestar Federal en la Región de Mante, informó que sólo en tres programas, Pensión para el Adulto Mayor, Pensión para Personas con Discapacidad y Mujeres de 60 a 64 años, se destina una derrama superior a 250 millones de pesos de manera bimestral.

En entrevista, el funcionario federal señaló que recientemente concluyó el operativo de pago correspondiente al cuarto bimestre de 2026, realizado en julio, con la dispersión de ese monto en la zona cañera de Tamaulipas, que abarca al menos siete municipios.

Añadió que a esa cifra se suman otros programas federales que operan en la región, como La Escuela es Nuestra, La Clínica es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

El funcionario aseguró que no se niega la credencialización a nadie: “Si una persona acompaña a un adulto mayor y trae su documentación, también se aprovecha para credencial izarla”, explicó.

Explicó que los beneficiarios deben acudir al módulo más cercano, asegurando que la región cuenta con módulos distribuidos en los distintos municipios para facilitar el trámite y la entrega de apoyos.