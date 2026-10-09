Bienestar Animal Reynosa rescata a cocodrilo del río Bravo

El cocodrilo se encontraba sano y sin lesiones de consideración, pero pidió a la población no intentar capturar este tipo de animales; sino reportarlos

Lo que comenzó como advertencias en redes sociales terminó siendo confirmado por las autoridades. La Dirección de Bienestar Animal de Reynosa informó sobre el rescate de un cocodrilo localizado hace unos días en las márgenes del río Bravo, cerca de una zona de ranchos.

El director de Bienestar Animal, Rubén Rea, explicó que ciudadanos encontraron al ejemplar atrapado entre alambre de púas y, después de liberarlo, solicitaron apoyo para realizar su rescate y reubicación.

“Afortunadamente, unos ciudadanos lo vieron. Estaba en malas condiciones, estaba atrapado entre alambre de púas, lo pudieron liberar y nos hablaron para hacer un rescate y poderlo reubicar”, señaló.

El funcionario indicó que el cocodrilo se encontraba sano y sin lesiones de consideración, pero pidió a la población no intentar capturar este tipo de animales y reportarlos a las autoridades.

Se trata de un ejemplar de aproximadamente metro y medio de largo, tamaño que ya representa un riesgo si alguna persona invade su territorio. Además, vecinos de la zona aseguran haber observado otros ejemplares en el sector.

“Dicen los vecinos que había más ejemplares, entonces la indicación es no querer atraparlos, llamar a las autoridades correspondientes, y nosotros vamos con personal capacitado para hacer un rescate”, advirtió Rubén Rea.

En redes sociales también han surgido reportes sobre supuestos avistamientos de cocodrilos en sectores como el canal Anzaldúas y El Rodeo, aunque estos casos todavía no han sido confirmados por Bienestar Animal.

La dependencia aclaró que la presencia de estos ejemplares no estaría relacionada directamente con las lluvias, sino con la reducción de espacios naturales provocada por el crecimiento de la ciudad, que ha acercado cada vez más a la población a las zonas donde habita esta fauna.

“No es debido a las lluvias. Es fauna que está ahí, pero nosotros estamos invadiendo cada vez más las áreas de ellos; no es que ellos quieran atacar o quieran salir, nosotros estamos invadiendo sus áreas”, explicó.

El cocodrilo permanece actualmente bajo resguardo de las autoridades, en espera de que la PROFEPA determine el sitio donde será trasladado, mientras Bienestar Animal pide a la población no acercarse ni intentar capturar otros ejemplares que pudieran ser localizados.