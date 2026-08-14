Beto Granados destaca visita de Sheinbaum; anticipa gestiones

El alcalde consideró que la presencia de la presidenta representa una oportunidad para impulsar beneficios y proyectos para el municipio

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, destacó la próxima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, como parte de una gira de trabajo por el estado.

Granados señaló que la presidenta visitará Reynosa y Matamoros este viernes, mientras que el sábado continuará sus actividades en la zona sur de Tamaulipas, en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El alcalde consideró que la presencia de la presidenta representa una oportunidad para impulsar beneficios y proyectos para el municipio, además de destacar el respaldo que, dijo, ha recibido Matamoros por parte del gobernador Américo Villarreal.

Entre los temas que el municipio busca continuar impulsando se encuentran la pavimentación, la atención de avenidas y accesos principales, así como proyectos de infraestructura carretera.

Granados mencionó particularmente la ampliación de las carreteras Reynosa-Matamoros y Matamoros-Victoria, al considerar que estas obras serían importantes para mantener el crecimiento del municipio.

También destacó los trabajos relacionados con el Puerto de Matamoros, al señalar que se contempla una segunda etapa de inversión que podría generar una mayor actividad económica en la región.

El presidente municipal agregó que otra de las gestiones es la rehabilitación y puesta en operación del libramiento de Matamoros, con el objetivo de que pueda ser utilizado para el tránsito de carga y evitar que estas unidades ingresen a la zona urbana.

Granados afirmó que el municipio continuará trabajando y gestionando ante los gobiernos estatal y federal para avanzar en estos proyectos de infraestructura.