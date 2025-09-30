Bernal de Horcasitas: un gigante de piedra en Tamaulipas

El cerro conocido como Bernal de Horcasitas en González, Tamaulipas, es un destino popular para quienes disfrutan la fotografía de naturaleza

Por la carretera Victoria-Tampico es muy común ver un enorme montículo que semeja un enigmático castillo que atrae a los amantes del excursionismo.

El cerro conocido como Bernal de Horcasitas en González, Tamaulipas, es un destino popular para quienes disfrutan la fotografía de naturaleza, gracias a sus campos de girasoles ubicados en las faldas del cerro.

Estos campos son un atractivo adicional que ha incentivado el turismo en la región, donde cientos de visitantes año con año aprovechan los intensos colores amarillos y verdes para tomarse una fotografía de ensueño con el fondo del Bernal de Horcasitas.

Este volcán extinto de 820 metros de altura, es un símbolo geográfico plasmado en el escudo de armas del estado y ofrece un paisaje impresionante con una gran diversidad biológica.

El alcalde de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, asegura que el municipio cuenta con las condiciones de seguridad y de atractivos naturales para recibir a los visitantes que se interesen por este sitio.

Características y atractivos

- Formación geológica única: El Bernal de Horcasitas es un cuello volcánico de lava endurecida, resistente a la erosión, con una edad aproximada de 28 millones de años.

- Diversidad biológica: La zona cuenta con una gran variedad de flora y fauna, que pueden apreciarse en el recorrido de los variados senderos que llegan a la cima.

- Puntos de interés: Ojo de Agua, Peñón o Mirador de las Hormigas, Campamento Tejones y La Cueva de la Virgen.

Actividades y recomendaciones

- Escalada y senderismo: Rutas que conducen a la cima con vistas panorámicas espectaculares. Se recomienda contratar guías especializados para una experiencia segura.

- Fotografía y observación de aves: Oportunidades para capturar imágenes impresionantes de la biodiversidad local.

- Preparación: Llevar equipo adecuado, incluyendo agua, snacks energéticos y protección solar. Iniciar el ascenso temprano para evitar las horas de mayor calor.

Oportunidades turísticas

- Turismo de naturaleza: El Bernal ofrece oportunidades para practicar senderismo, escalada y avistamiento de aves.

Campos de girasoles

- Ubicación: Se encuentran en ranchos cercanos a la cabecera municipal de González, Tamaulipas, como el Rancho Corrales Blancos y el Rancho Betty.

- Atractivos: Ofrecen un paisaje impresionante con el Cerro del Bernal de Horcasitas como fondo, ideal para sesiones fotográficas y actividades al aire libre.