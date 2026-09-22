Beneficia DIF Victoria a familias con entrega de despensas

La presidenta del organismo, Lucy de Gattás, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente para escuchar, atender y acompañar a las familias

El Sistema DIF Victoria realizó la tercera entrega de despensas del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, beneficiando a 2 mil 947 personas de la zona urbana y rural de la Capital del Estado.

En las instalaciones del Sistema DIF Victoria, la presidenta del organismo, Lucy de Gattás, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente para escuchar, atender y acompañar a las familias victorenses.

Ante las familias beneficiarias, Lucy de Gattás anunció la realización de su Quinto Informe de Resultados, en el que dará a conocer las acciones, avances y logros alcanzados durante su gestión al frente del Sistema DIF Victoria, con especial atención a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas y niños de la Capital del Estado.

En su intervención, el alcalde Eduardo Gattás reconoció el trabajo que realiza su esposa y todo el equipo del DIF Victoria, destacando su sensibilidad y compromiso para servir a la ciudadanía.