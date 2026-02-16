Beneficencia Pública entrega apoyos a familias vulnerables

Estos apoyos buscan mejorar movilidad y acceso a servicios para personas vulnerables, con metas de ampliar cobertura y fortalecer programas sociales

El director del patrimonio de la Beneficencia Pública en el Estado, Carlos Pineda Murguía, informó sobre la entrega de apoyos funcionales a personas en situación de vulnerabilidad, realizada en la Tercera Jurisdicción Sanitaria de Matamoros como parte de las acciones de asistencia social impulsadas por la Secretaría de Salud.

Entregan sillas de ruedas y auxiliares auditivos a familias vulnerables

Durante la jornada se entregaron 30 sillas de ruedas, 29 auxiliares auditivos, un andador y dos bastones de cuatro puntos, beneficiando directamente a familias que requieren apoyo para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Programa proyecta entregar hasta 2,000 sillas de ruedas en el año

Pineda Murguía destacó que, en lo que va del año, se han entregado alrededor de 700 sillas de ruedas, y se prevé alcanzar una meta aproximada de 2,000 sillas mediante un programa anual dividido en dos etapas a lo largo de 12 meses.

Subrayó que se redoblarán esfuerzos para ampliar la cobertura y llegar a un mayor número de personas que requieren este tipo de apoyo.

Beneficencia Pública refuerza acciones de inclusión y bienestar social

Finalmente, el funcionario reiteró que el fortalecimiento del patrimonio de la Beneficencia Pública permite continuar con acciones solidarias orientadas a la inclusión, la movilidad y el bienestar de la población vulnerable.