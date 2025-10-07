Bendicen cascos en celebración a la Virgen del Rosario en Llera

Los motociclistas se reunieron en la parroquia y recorrieron las calles de la ciudad, mostrando su fe y devoción a la Virgen del Rosario

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Llera, Tamaulipas, celebró su fiesta patronal con una emotiva bendición de cascos para motociclistas de diversos clubes del estado y del país, seguida de un recorrido por las principales calles de la ciudad.

El evento culminó en el río Guayalejo, un lugar emblemático de la región, a donde acuden miles de personas año con año quienes prefieren sus cálidas aguas provenientes desde Palmillas, Tamaulipas, y que cruza la Sierra Madre Oriental, convirtiendo el líquido en aguas cristalinas con color verde esmeralda.

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario es un importante lugar de culto en Llera, Tamaulipas.

Fundada en 1833, su templo principal fue construido en 1848.

La parroquia atiende a una población de aproximadamente 10 mil personas y es un símbolo de la fe católica en la región.

El recorrido y la bendición de cascos

El evento comenzó con una bendición de cascos para motociclistas, seguida de un recorrido por las principales calles de Llera.

Los motociclistas se reunieron en la parroquia y recorrieron las calles de la ciudad, mostrando su fe y devoción a la Virgen del Rosario.

Importancia de la fe y la tradición

La celebración de la Virgen del Rosario en Llera es un ejemplo de la rica tradición cultural y religiosa de la región.

La combinación de eventos religiosos y culturales atrae a cientos de visitantes de todo el estado y refuerza el sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes de Llera.