Bazar Emprendedor impulsa negocios locales en plaza de Reynosa

Guadalupe Chávez Rojas, coordinadora del Bazar Emprendedor de CANACO, explicó que el programa busca mucho más que ofrecer un espacio para vender

Los fines de semana, de 10 de la mañana a 8 de la noche, la plaza principal de Reynosa se convierte en un escaparate para emprendedores que buscan promover y comercializar sus productos y servicios, a través del programa Bazar Emprendedor, impulsado por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

La iniciativa surgió hace poco más de un año ante la necesidad de dar mayor visibilidad al mercado local y generar oportunidades para que pequeños negocios se acerquen al público, fortalezcan sus ventas y desarrollen sus proyectos empresariales.

Bazar Emprendedor ofrece acompañamiento a los negocios

Guadalupe Chávez Rojas, coordinadora del Bazar Emprendedor de CANACO, explicó que el programa busca mucho más que ofrecer un espacio para vender, pues también brinda acompañamiento y herramientas para impulsar el crecimiento de los participantes.

“Este espacio que tenemos ya hace un poco más de un año se abre por la necesidad que hay de promover el mercado local. Es bien importante promover a todos los emprendedores que elaboran tanto productos como servicios”, señaló.

La coordinadora destacó que uno de los objetivos es dar visibilidad a los negocios y ayudarlos a fortalecer distintas áreas de su actividad comercial, desde la organización empresarial hasta la educación financiera.

“Lo que queremos es que tengan visibilidad, una proyección, y eso les ayuda a ellos tanto en crecimiento empresarial como en todas las áreas que necesitan, por ejemplo, educación financiera y cuáles son los pasos para poderte registrar en el SAT”, explicó.

CANACO brinda seguimiento y orientación a participantes

Chávez Rojas subrayó que la diferencia del programa es el seguimiento que se brinda a los emprendedores, a quienes se busca orientar para que sus negocios tengan mayores posibilidades de consolidarse, en lugar de limitarse a participar en una exposición comercial.

“Aquí no es nada más como otros organismos que invitan a que vayan y participen en una expo o en un bazar, pagan y se van. Aquí les damos un seguimiento”, afirmó.

El programa cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal, que facilita el espacio en la plaza principal para la instalación de los participantes. Los interesados en integrarse pueden acudir a las oficinas de CANACO, ubicadas en la zona centro de Reynosa, para solicitar información.

Con este esquema, el Bazar Emprendedor busca convertir el talento y la iniciativa de los negocios locales en oportunidades de crecimiento, capacitación y vinculación con nuevos clientes.