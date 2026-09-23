Basureros clandestinos persisten pese a limpieza en Altamira

El director de Servicios Públicos agregó que alrededor del 30 por ciento de los 500 contenedores instalados inicialmente han sufrido algún tipo de vandalismo

A pesar de las acciones permanentes de limpieza, en Altamira continúan apareciendo basureros clandestinos, principalmente en terrenos baldíos, áreas verdes y espacios abandonados, por lo que la Secretaría de Servicios Públicos mantiene operativos especiales para detectar y retirar los residuos.

Proyecto Cucaracha recorre colonias durante la madrugada

Jesús Antonio Rodríguez Rodríguez, director de Servicios Públicos, explicó que una de las estrategias implementadas es el denominado "Proyecto Cucaracha", que opera durante la madrugada con tres unidades de menor dimensión, capaces de ingresar a colonias y sectores donde los camiones recolectores tienen mayores dificultades.

Estas cuadrillas trabajan de las nueve de la noche a las cinco de la mañana para atender puntos de acumulación y evitar que los contenedores permanezcan saturados.

Detectan seis basureros clandestinos durante una semana

Rodríguez Rodríguez reconoció que los basureros clandestinos continúan generándose, pero destacó que muchos son detectados y eliminados con apoyo de los reportes ciudadanos.

Señaló que tan solo durante una semana se identificaron seis puntos de este tipo, principalmente en terrenos baldíos, mismos que fueron limpiados, aunque posteriormente algunos vuelven a ser utilizados para depositar basura.

Vandalizan parte de los contenedores instalados en Altamira

El director de Servicios Públicos agregó que alrededor del 30 por ciento de los 500 contenedores instalados inicialmente han sufrido algún tipo de vandalismo, desde incendios hasta daños ocasionados por vehículos.

Ante este escenario, las autoridades mantienen los operativos de limpieza y atención de reportes, además de reforzar la presencia de las unidades rápidas para atender rezagos y avanzar en la erradicación de estos puntos clandestinos.