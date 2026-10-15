Basura queda expuesta en El Laguito de Matamoros tras lluvias

Tras el descenso del nivel, quedaron expuestos diversos residuos que, aparentemente, fueron arrastrados por la corriente desde las zonas aledañas

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El Laguito de Matamoros, uno de los espacios recreativos de la ciudad y hogar de cientos de tortugas y patos, presenta restos de basura a las orillas, luego de que la semana pasada las lluvias provocaran un incremento considerable en los niveles del agua.

Descenso del agua deja residuos expuestos en las orillas

Tras el descenso del nivel, quedaron expuestos diversos residuos que, aparentemente, fueron arrastrados por la corriente desde las zonas aledañas, dejando plásticos, bolsas, tapas, empaques y envolturas en los márgenes de este cuerpo de agua.

La situación genera preocupación por las condiciones de limpieza de este espacio natural, al tratarse de un sitio donde habitan distintas especies de animales y que diariamente recibe a personas que acuden a caminar, hacer ejercicio o consumir alimentos cerca del lago.

Basura acumulada representa riesgo de contaminación

En algunos puntos es posible observar desechos abandonados por los visitantes, lo que contribuye a la acumulación de residuos y representa un riesgo de contaminación para el entorno.

Hasta el momento, las autoridades ambientales no se han pronunciado sobre esta situación ni han informado si se contempla realizar labores de limpieza para retirar la basura acumulada tras las recientes lluvias.