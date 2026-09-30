Basura invade derechos de vía de la carretera Victoria-Mante

Aunque se observa que no son desechos recientes, lo grave es que se han ido acumulando durante años, sin que nadie los recoja

La falta de aplicación de la ley para quienes arrojan basura en las carreteras federales, está propiciando la acumulación de toneladas de desechos a lo largo de los derechos de vía.

Esta situación hoy queda al descubierto, con los trabajos de liberación y limpieza de las áreas adyacentes y la quema de pastizales en los laterales, como ocurre en la carretera Federal 85 Victoria-Mante.

Cuadrillas de conservación se encuentran limpiando las orillas, y lo que aparece no es monte, es un verdadero tiradero.

Aunque se observa que no son desechos recientes, lo grave es que se han ido acumulando durante años, sin que nadie los recoja.

Basura genera contaminación y riesgo de incendios

Tradicionalmente, las personas que se detienen a descansar o a realizar sus necesidades fisiológicas, aprovechan para arrojar bolsas con basura, botellas de plástico y vidrio, llantas, ropa, y hasta muebles y televisores, en áreas donde saben que no serán vigilados ni sancionados.

El problema no es solo visual, esos plásticos, pañales, vidrios y metales tardarán cientos y hasta miles de años en desintegrarse, contaminan el suelo, afectan al ganado, provocan incendios y tapan alcantarillas.

Hace falta mucha cultura ambiental, para concientizar a la población del daño que ocasiona esta mala práctica.

Transportistas y habitantes de los ejidos de Llera y Mante, señalaron que hace falta un programa federal permanente para recoger estos desechos, y llevarlos a rellenos sanitarios que cuenten con las condiciones necesarias para la selección, reciclaje y procesamiento final, y no dejarlos solo amontonados a la orilla del monte.

Sanciones que marca la normatividad federal para quienes arrojan basura en carreteras:

De acuerdo a la normatividad federal vigente, arrojar basura en carreteras federales, derechos de vía, barrancas, cuerpos de agua o sitios no autorizados, está prohibido y es sancionado por varias leyes.

1. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Artículos 100 y 112: Prohíbe verter residuos en vía pública, predios baldíos, barrancas, ductos de drenaje, cuerpos de agua y zonas rurales, las multas van de 20 a 50 mil días de salario mínimo, que hoy se calcula en UMAs, equivalentes a más de 200 mil hasta 5.6 millones de pesos, además de clausura y remediación del sitio.

2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA: Establece infracciones por afectar el entorno y el suelo, las sanciones van de 30 a 50 mil UMAs, es decir, de 3 mil 500 hasta más de 5.6 millones de pesos según la gravedad, más arresto administrativo.

3. Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Artículo 74: Arrojar objetos o basura desde vehículos o abandonar desechos en el derecho de vía, es infracción grave, se sanciona con multa de 50 a 100 veces el salario mínimo, y en caso de reincidencia hasta el doble, además de responsabilidad por daños.

4. Código Penal Federal, Artículo 415: Cuando la basura abandonada cause daño a los recursos naturales, flora, fauna o provoque incendio, se castiga como delito contra el ambiente, con pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa.

En lo local, los reglamentos municipales aplican multas de 10 a 266 UMAs, de 1,173 a más de 31 mil pesos, o arresto de hasta 36 horas por tirar basura en vía pública.