Bañistas impiden desove de tortuga lora en Playa Tesoro

el factor humano continúa siendo uno de los principales riesgos para la tortuga lora, ya que, al detectar movimiento, los ejemplares abandonan la playa.

La presencia de bañistas en Playa Tesoro influyó para que la primera tortuga lora que arribó a desovar en esta temporada, desistiera de su intento, al sentirse intimidada, y optara por regresar al mar sin concretar el proceso.

La directora de Ecología en Altamira, María Luisa Cueva Rivera, explicó que el hecho se registró durante el fin de semana, marcando un inicio complicado para la temporada de anidación de esta especie protegida.

Señaló que el factor humano continúa siendo uno de los principales riesgos para la tortuga lora, ya que, al detectar movimiento, ruido o cercanía de personas, los ejemplares abandonan la playa.

Ante ello, autoridades municipales reforzaron la vigilancia en la zona costera con personal de Ecología, Protección Civil y apoyo de cuatrimotos, además de iniciar acciones de concientización directa con los visitantes para evitar este tipo de situaciones.

Cueva Rivera añadió que, de manera paralela, se mantiene monitoreo por la presencia de hidrocarburo en algunas áreas del litoral, el cual, explicó, se mantiene en la superficie y no ha afectado directamente a las tortugas en mar abierto.

No obstante, advirtió que al llegar a la orilla podría representar un riesgo adicional durante el desove, por lo que insistió en la importancia de respetar los protocolos ambientales y permitir que las tortugas realicen su proceso sin interferencias.