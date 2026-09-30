Banco de Alimentos realizará colecta anual 2026 en Victoria

Actualmente, se otorgan 40,000 paquetes al año en beneficio de 60 comunidades y 5 instituciones en los municipios de Victoria, Güemez, Tula, Padilla y Jaumave

El Banco de Alimentos por Victoria A.C. invita a participar en la colecta anual que se realizará el próximo 17 de octubre, en la plaza del 15 Hidalgo de 9:00 a 13:00, en Ciudad Victoria.

Actualmente, se otorgan 40,000 paquetes alimentarios al año en beneficio de 60 comunidades y 5 instituciones en los municipios de Victoria, Güemez, Tula, Padilla y Jaumave, informó Pam Salinas, directora del Banco de Alimentos.

“Estaremos recibiendo lo que es arroz, frijol, todas las latas, pasta y cereales, alimentos no perecederos, y extendemos la invitación a todos los grupos como las escuelas, hospitales, las empresas, incluso las dependencias de gobierno, para que hagan una colecta interna y se sumen a esta causa”, señaló.

En la antesala de celebrar el Día Mundial de la Alimentación, expuso que el 34% de la población sufre de algún tipo de inseguridad alimentaria, por lo que una de cada tres personas que viven en México no saben qué van a comer el día de mañana y, en contraparte, se desperdician alrededor de 30 toneladas de alimento en el país.

Esto equivale a que, si una persona come en promedio dos kilos, con este alimento que se desperdicia se puede atender a 42 millones de los 44 millones de mexicanos con inseguridad alimentaria.

“Entonces alimento hay, la intención o el reto es rescatarlo, que es parte de lo que nosotros hacemos, esta parte de rescatar el alimento y entregárselo a quienes no tienen acceso de manera cotidiana”, puntualizó.

Dijo que actualmente se cuenta con 60 bancos de alimentos en el país y, en el caso de Ciudad Victoria, se tiene una trayectoria de 24 años, trabajando de manera ininterrumpida.

La invitación a participar en esta colecta de alimentos es para empresas y negocios locales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de ciudadanos, familias y amigos, comunidades escolares y sociedad civil.

“Quisiéramos hacer un acopio de cuando menos cinco toneladas, entonces si todos aportamos, pues el paquete de sopa de 250 gramos o un kilo de frijol o un kilo de arroz, estaríamos logrando el objetivo; necesitamos mucha gente que se sume a la colecta, entonces la invitación está abierta a todos”, dijo Pam Salinas.

Las fechas son las siguientes:

Del 1 al 16 de octubre: Acopio de alimento no perecedero en empresas.

17 de octubre: Colecta Anual Alimenta, Plaza del 15 Hidalgo.