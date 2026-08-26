Banco de Alimentos de Reynosa recibe camión para donaciones

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende de manera permanente a más de 3 mil familias mediante la entrega de despensas completas

Directivos del Banco de Alimentos de Reynosa, acompañados por empresas socialmente responsables, recibieron la donación de un camión de 3.5 toneladas, modelo 2026 y equipado con caja seca, que permitirá fortalecer las labores de acopio y traslado de alimentos hacia los centros de distribución y las familias que requieren apoyo.

Fernando Ramírez Saavedra, director del Banco de Alimentos de Reynosa, explicó que la nueva unidad tendrá diferentes funciones, principalmente para facilitar el traslado de las donaciones que reciben de instituciones, centros de distribución y autoridades.

“Estamos recibiendo un camión de 3.5 toneladas que trae su caja seca y el camión es 2026. El camión tiene varios usos; ese es el acopio de alimentos que puede ser desde donde están las instituciones, donde están todos los centros de distribución, todo lo que las autoridades nos puedan donar”.

Hambre Ton busca reunir 150 toneladas

Como parte de sus actividades anuales, el organismo puso en marcha nuevamente la campaña “Hambre Ton”, una jornada de acopio que se desarrolla de agosto a diciembre y cuyo objetivo este año es reunir 150 toneladas de alimentos, superando las 123 toneladas obtenidas durante la edición anterior.

“Este año queremos llegar a 150 toneladas. Como bien saben, el año pasado obtuvimos 123 toneladas y queremos aumentar un poco más este año. Sabemos que con el apoyo de ustedes y la difusión podemos llegar a hacerlo; tenemos desde agosto hasta diciembre, cuatro meses prácticamente para poder llegar a esta meta”.

Atienden a más de 3 mil familias

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende de manera permanente a más de 3 mil familias mediante la entrega de despensas completas, por lo que hizo un llamado a las empresas y a la comunidad educativa para sumarse a la campaña. Con motivo del regreso a clases, también invitó a los maestros a organizar entre sus alumnos actividades de acopio que permitan fomentar la solidaridad y apoyar a las familias que enfrentan mayores necesidades.

“Entre los mismos alumnos buscan y hacen como un concurso entre ellos mismos, para ver quién puede donar más por grado y esto incentiva mucho, sobre todo para que los niños y los jóvenes se involucren en la necesidad de su comunidad, que sepan que ellos están muy favorecidos, porque hay personas que no lo son tanto y que requieren también del apoyo de ellos”.

Con la meta de superar las 150 toneladas, el Banco de Alimentos confía en que empresas, escuelas y sociedad puedan sumarse durante los próximos meses a esta campaña, cuyos productos serán distribuidos posteriormente entre las familias beneficiarias de Reynosa y sus comunidades rurales.