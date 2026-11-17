La institución conserva sus mecanismos de contingencia para colaborar con otras organizaciones y autoridades en la atención de las familias

Ante la posibilidad de que una caravana de migrantes llegue a la frontera de Reynosa, el Banco de Alimentos de la ciudad se mantiene preparado para sumarse a las acciones de asistencia humanitaria, mediante la entrega de productos alimenticios a las familias que pudieran requerir apoyo durante su estancia en esta región.

Fernando Ramírez Saavedra, presidente del organismo, informó que cuentan con protocolos de contingencia para responder ante situaciones extraordinarias, como fenómenos climáticos o la llegada de grupos numerosos de personas en condiciones vulnerables, por lo que podrían participar en la atención de los migrantes si se concreta su arribo.

Preparan respuesta ante una eventual llegada de migrantes

Explicó que la institución procura actuar con rapidez cuando se presentan este tipo de escenarios, a fin de aprovechar los recursos disponibles y canalizarlos hacia quienes enfrentan alguna necesidad.

“Normalmente ya tenemos un plan para cuando sucede una contingencia, cuando ha habido personas que llegan así como migrantes o se presenta alguna situación climática, nosotros ya tenemos preparada una contingencia; de hecho, procuramos actuar lo más rápido posible para poder dar esa atención”, comentó.

Ramírez Saavedra señaló que el inventario de alimentos no permanece fijo, debido a que la operación del Banco de Alimentos consiste en recibir productos y distribuirlos de manera constante entre los sectores de la población que requieren ayuda.

Por esta razón, indicó que no es posible establecer una cantidad específica de mercancía disponible en sus instalaciones, ya que las existencias cambian conforme ingresan las donaciones y se realizan las entregas a las familias beneficiarias.

Mantienen reserva de alimentos para atender emergencias

Sin embargo, aseguró que mantienen una reserva de productos para responder ante situaciones imprevistas y contar con capacidad de reacción cuando se presenta una emergencia que demanda apoyo alimentario.

“La cantidad de alimentos siempre va rotando, porque la labor del banco no es tanto acopiar; tenemos el alimento y lo distribuimos. Siempre tenemos algo de almacenamiento para poder atender. No puedo decirles exactamente cuánto, pero siempre tenemos algo que podemos ofrecer”, expresó.

El presidente del organismo destacó que esta disponibilidad permite mantener una respuesta ante distintas necesidades sociales, sin descuidar la distribución habitual de alimentos que realiza la institución.

En el caso de una eventual llegada de migrantes a Reynosa, el Banco de Alimentos podría incorporarse a las labores de apoyo, de acuerdo con el número de personas que requieran asistencia y los productos disponibles en ese momento.

Mientras se mantiene la expectativa sobre el posible arribo de la caravana, la institución conserva sus mecanismos de contingencia para colaborar con otras organizaciones y autoridades en la atención de las familias que pudieran llegar a esta ciudad fronteriza.