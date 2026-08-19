Banca de mosaico recuerda exposición militar en Matamoros

La banca forma parte de un proyecto que contempla instalar 100 piezas en el parque. Actualmente, dijo, ya se han colocado entre 58 y 60

Una banca elaborada con entre 15 y 16 mil piezas de mosaico quedó instalada en el Parque Olímpico de Matamoros como recuerdo de la exposición “La Gran Fuerza de México”, que durante agosto reunió a miles de visitantes.

La pieza fue realizada por el artista matamorense Marco Antonio Martínez Sarabia, quien desde hace 12 años trabaja en la elaboración de murales, mosaicos y bancas que son instaladas en espacios públicos de la ciudad.

Fuerzas Armadas donaron la banca

Explicó que las bancas son donadas por personas y empresas que buscan dejar una huella en Matamoros. En esta ocasión, la banca fue donada por las Fuerzas Armadas, a través del general Juan Carlos Hernández, comandante de la Guarnición Militar de Matamoros.

El diseño del respaldo tomó como referencia los dibujos utilizados por la propia exposición. Para su elaboración se utilizaron entre 15 y 16 mil teselas, pequeñas piezas de mosaico que forman la imagen de la banca.

Martínez Sarabia señaló que el material utilizado cuenta con una garantía de por vida para evitar que los colores se decoloren, por lo que la pieza busca permanecer como parte del paisaje del Parque Olímpico.

Proyecto contempla instalar 100 piezas

La banca forma parte de un proyecto que contempla instalar 100 piezas en el parque. Actualmente, dijo, ya se han colocado entre 58 y 60.

El artista explicó que la intención de estas obras va más allá de decorar los espacios públicos, pues buscan contar historias. En este caso, la banca representa el paso de La Gran Fuerza de México por Matamoros durante agosto de 2026 y quedará como recuerdo de la exposición y de la participación de las Fuerzas Armadas en la ciudad.