Balnearios de Matamoros registran a miles de visitantes

El periodo vacacional y las altas temperaturas incrementaron la afluencia en los balnearios de Matamoros, que registran una alta ocupación

Encargados de distintos balnearios en Matamoros, Tamaulipas, reportaron una importante afluencia de visitantes durante las últimas semanas, impulsada por el periodo vacacional de verano y las altas temperaturas que se han registrado en la región.

Eduardo Yepes y Alfonso Morales Rosas señalaron que, desde la apertura de estos espacios recreativos hace aproximadamente un mes, se ha contabilizado la visita de alrededor de dos mil personas, cifra que ha ido en aumento con el inicio de las vacaciones escolares.

Indicaron que actualmente los balnearios del municipio se mantienen con una notable ocupación, registrando días en los que las instalaciones lucen llenas, principalmente por familias que buscan opciones para refrescarse y convivir.

Balnearios de Matamoros incrementan afluencia durante las vacaciones

Asimismo, destacaron que en uno de los centros recreativos, conocido como Albercas Chávez, se lleva a cabo un campamento de verano dirigido a niños, donde se imparten actividades deportivas como fútbol, voleibol y básquetbol.

Explicaron que este tipo de iniciativas permite a los menores aprovechar su tiempo libre durante el receso escolar, fomentando la actividad física y la recreación en un ambiente seguro.

Finalmente, subrayaron que cada balneario en Matamoros ofrece distintas actividades pensadas en el bienestar de los estudiantes durante las vacaciones, contribuyendo a que disfruten del verano de manera sana y activa.