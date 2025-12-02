Bajo la lupa comercios de venta y distribución de gas LP

Protección Civil en Reynosa anunció el reforzamiento de la supervisión a los establecimientos dedicados a la venta y distribución de gas LP

Ante el inicio de la temporada de mayor consumo de gas LP, la Coordinación de Protección Civil en Reynosa anunció el reforzamiento de la supervisión a los establecimientos dedicados a la venta y distribución de este combustible, especialmente a aquellos que operan mediante pipas para abastecer a los hogares de la ciudad.

La dependencia explicó que tanto Protección Civil del Estado como la instancia municipal mantienen un proceso de regulación sobre este tipo de comercios, con el fin de asegurar que todos cuenten con las medidas de seguridad necesarias y con condiciones adecuadas para operar sin representar un riesgo para la población.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, se espera que estos negocios cumplan con los lineamientos establecidos y se encuentren en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Aunque hasta ahora no se han recibido reportes por irregularidades en estos establecimientos, la corporación indicó que se mantiene en vigilancia constante.

Lam Cantú precisó que el personal ya tiene ubicados numerosos comercios que serán visitados durante los próximos días como parte de las acciones preventivas, esto ante el incremento en la demanda de gas LP que suele registrarse en esta época del año.

Las autoridades reiteraron que estas revisiones buscan reducir riesgos y evitar incidentes, particularmente durante un periodo en el que históricamente aumenta el uso de gas en los hogares de Reynosa.