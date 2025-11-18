Bajo interés por efemérides afecta ventas en mercados de Reynosa

A pesar del panorama, los locatarios mantienen la esperanza de que las ventas repunten con la llegada del 20 de Noviembre.

El interés por celebrar las fiestas mexicanas y las principales fechas cívicas del país parece disminuir entre la población de Reynosa, y los mercados tradicionales ya resienten este cambio. De acuerdo con comerciantes del Mercado Zaragoza —el más emblemático y de mayor tradición en la ciudad—, las ventas de productos alusivos a estas celebraciones han registrado una caída significativa durante los últimos meses.

Patricio Hernández Molina, asesor del Mercado Zaragoza, señaló que incluso el 15 de septiembre —una de las fechas con mayor actividad comercial cada año— presentó resultados inesperadamente bajos.

“Últimamente las expectativas no nos han conducido a una realidad que esperamos; por ejemplo, este 15 de septiembre pasado, que es la mayor de las ventas que hay, esta vez fue la menor venta que ha habido en muchos años. No hubo movimiento de gente, no hubo detrás de dinero”, explicó.

A pesar del panorama, los locatarios mantienen la esperanza de que las ventas repunten con la llegada del 20 de Noviembre, día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Hernández Molina afirmó que ya se percibe un ligero interés entre la ciudadanía:

“El 20 de noviembre sí se alcanza a vislumbrar como en otras ocasiones, en que la gente empieza a venir por lo menos a preguntar precios y tipos de vestuarios. Esperemos que ahora esté cuando menos mejor que septiembre”, comentó.

En los pasillos del mercado ya se exhiben vestuarios de adelitas y revolucionarios, además de una amplia variedad de accesorios utilizados para festivales y desfiles escolares: carrilleras, carabinas de madera, sombreros, moños y otros artículos alusivos a la Revolución Mexicana.

Los comerciantes señalan que comprar en los mercados locales contribuye no solo a preservar las tradiciones, sino también a fortalecer la economía de las familias reynosenses que dependen de estas temporadas para sostener sus ingresos. En cuanto a precios, Hernández Molina detalló opciones accesibles para todos los bolsillos:

“La falda para niñas, desde la más chiquita de cuatro años, puede valer 190 pesos; la blusa unos 80 pesos. Luego siguen diferentes tallas y va aumentando el precio hasta la talla máxima, que es la de adulto, donde una falda vale 350 pesos y la blusa 190 o 160”, informó.

Mientras los comerciantes aguardan un mejor cierre de mes, coinciden en que el rescate de las tradiciones cívicas también es clave para sostener a los mercados tradicionales de Reynosa, que por décadas han sido parte de la identidad social y económica de la ciudad.