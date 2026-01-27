Bajas temperaturas provocan ausentismo escolar en Tamaulipas

La decisión fue dejada en manos de los padres de familia, recomendando que, en caso de enviar a los estudiantes a clases, lo hagan debidamente abrigados

Las bajas temperaturas registradas en la región sur de Tamaulipas durante la tercera semana de clases, provocaron un marcado ausentismo escolar en los niveles de educación básica, principalmente en los municipios de Altamira y Ciudad Madero, donde padres de familia optaron por resguardar a sus hijos ante el frío intenso.

Baja asistencia en escuelas de Ciudad Madero

En Ciudad Madero, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), Blanca Carrasco, informó que el nivel de asistencia correspondiente al lunes 26 de enero, fue considerablemente bajo.

En el nivel preescolar se registró apenas un 30% de asistencia, de una matrícula total de 4 mil 101 alumnos; en primaria acudió el 40%, de una población de 9 mil 313 estudiantes; mientras que en secundaria la asistencia fue del 60%, de un total de 14 mil 832 alumnos.

Ausentismo generalizado en escuelas de Altamira

En el caso de Altamira, de acuerdo con el director de Educación en el municipio, Mario Ortiz, la baja asistencia se presentó en las 242 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales, aclarando que el personal docente sí acudió de manera regular a cumplir con su jornada laboral.

Casos representativos por frío intenso

Un caso representativo se registró en la escuela primaria “Mártires de la Revolución”, ubicada en la zona centro de Altamira; en el turno matutino asistieron únicamente 23 alumnos de un total de 560 inscritos. En el turno vespertino, la directora del plantel, Micaela García Muñiz, informó que hasta las primeras horas de clases apenas habían ingresado alrededor de 10 alumnos, situación que calificó como inusual y notoriamente marcada.

Decisión queda en manos de padres de familia

Las autoridades educativas han dejado la decisión en manos de los padres de familia, recomendando que, en caso de enviar a los estudiantes a clases, lo hagan debidamente abrigados.

Estrategias académicas ante el ausentismo

Ante el ausentismo, los docentes implementan estrategias alternas, trabajando con los alumnos que asisten de manera presencial y enviando actividades a quienes permanecen en casa, con el objetivo de evitar rezagos académicos.

Condiciones climatológicas y previsión

Las condiciones climatológicas influyeron de manera directa en esta situación; de acuerdo con los registros, a las 8:00 de la mañana de éste lunes el termómetro marcó 8.5 grados centígrados, con una sensación térmica abajo de los 6 grados, lo que incrementó la percepción de frío entre la población.

Autoridades educativas anticipan que el ausentismo podría repetirse este martes 27 de enero, ya que se prevé que las temperaturas se mantengan en niveles similares.

Llamado a priorizar la salud de los estudiantes

Ante este panorama, se exhortó a las familias a mantenerse informadas, tomar decisiones responsables y priorizar la salud y bienestar de los estudiantes frente a las condiciones climáticas adversas.