Bajan accidentes viales en Playa Miramar tras operativos Carrusel

Autoridades de Ciudad Madero explicaron que los operativos se aplican principalmente los viernes, sábados y domingos, con especial énfasis en horarios nocturnos

Con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito, principalmente entre jóvenes motociclistas, el Ayuntamiento de Ciudad Madero, en coordinación con autoridades federales y estatales, mantiene activos los operativos disuasivos denominados “Carrusel” en Playa Miramar, mismos que han arrojado resultados positivos durante las últimas semanas.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín, informó que gracias a estas acciones interinstitucionales, se ha logrado disminuir notablemente el número de percances vehiculares que en meses anteriores se habían disparado, sobre todo durante los fines de semana.

Explicó que la medida se centra en el control de la velocidad, el uso obligatorio del casco y la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Detalló que la implementación de los operativos, que involucran a la Secretaría de Marina, la Guardia Estatal y la Dirección de Tránsito, lleva aproximadamente dos meses y medio con mayor rigor, periodo en el que no se han registrado accidentes graves en la zona de playa ni en su periferia, lo que representa un cambio considerable en las estadísticas locales.

El funcionario precisó que las sanciones incluyen la retención de motocicletas cuando sus conductores incumplen con las medidas básicas de seguridad, como portar casco o contar con documentos en regla.

En promedio, señaló, entre 15 y 20 motocicletas son aseguradas cada fin de semana, dependiendo de la magnitud de las faltas detectadas durante los recorridos.

Los operativos se aplican principalmente los viernes, sábados y domingos, con especial énfasis en horarios nocturnos, donde se concentra el mayor número de visitantes y se presentan más riesgos por el consumo de alcohol.

No obstante, se analiza ampliar los horarios hasta las 3:00 de la mañana con el apoyo de la zona naval y las corporaciones participantes.

Finalmente, recalcó que los “Carrusel” no tienen un carácter recaudatorio, sino preventivo, pues su objetivo es generar conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y proteger su vida mediante el uso del casco.

“No se trata de un recordatorio, sino de una medida de seguridad y prevención que ha dado frutos y que vamos a reforzar”, concluyó.