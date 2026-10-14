Baja repatriación de tamaulipecos a 900 al mes en la frontera

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes atribuye la caída a cambios en rutas de retorno, mientras Ciudad Victoria recibe más de $8 mdp diarios en remesas

La frontera de Tamaulipas recibe actualmente entre 800 y 900 tamaulipecos repatriados al mes, informó Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

El funcionario explicó que esta cifra representa una disminución considerable, pues anteriormente se recibían hasta 6 mil personas mensualmente. Atribuyó el cambio a las nuevas condiciones del proceso de repatriación, ya que ahora los retornos también se realizan por vía aérea y hacia distintos puntos del país.

“Estamos recibiendo una cantidad mínima cuando teníamos hasta 6 mil, porque están variando las condiciones en las que se da la repatriación; ahora es vía aérea y a puntos diversos”, señaló.

Rodríguez Alvarado indicó que el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes brinda atención y apoyo a las personas que regresan al estado, con el propósito de facilitar su reintegración.

Por otra parte, destacó que Ciudad Victoria es el municipio de Tamaulipas que recibe la mayor cantidad de remesas, con un flujo superior a los ocho millones de pesos diarios.

Subrayó que estos recursos son importantes para las familias tamaulipecas, ya que contribuyen a fortalecer la economía local y cubrir necesidades básicas.