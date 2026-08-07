Bachillerato Militarizado de Reynosa cambiará de nombre

El director reiteró que, pese al cambio de nombre y a las adecuaciones académicas, la esencia del plantel permanecerá intacta

El Bachillerato Militarizado de Reynosa dejará oficialmente esa denominación para convertirse en el Bachillerato Estatal Tecnológico de Reynosa, como parte de los cambios derivados de la decisión de la Secretaría de Educación Pública de eliminar el modelo de bachilleratos militarizados en las escuelas públicas del país.

El director del plantel, Tomás Blanco de León, confirmó que la institución continuará operando bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y explicó que el cambio será únicamente en la denominación oficial del plantel.

“El bachillerato continúa trabajando con la Nueva Escuela Mexicana. Sí, elimina lo de Bachillerato Militarizado Reynosa; ya se cambia de nombre y ahora se va a llamar Bachillerato Estatal Tecnológico de Reynosa”, señaló.

Plantel conservará sus normas de disciplina

El directivo aseguró que la disciplina que ha caracterizado al plantel no se verá afectada con esta modificación. Indicó que continuarán aplicándose las normas de presentación personal, orden y conducta que durante años han formado parte de la identidad de la institución y que son uno de los principales motivos por los que los padres de familia eligen este modelo educativo.

“No se tiene por qué relajar. Como en todas las escuelas se deben llevar todas las normas. El cabello corto, las niñas con el pelo recogido, zapatos limpios, los varones con pelo corto… aquí no va a ser la excepción, se va a continuar con eso”, afirmó.

Eliminarán materias militarizadas y cambiarán el uniforme

Blanco de León informó que como parte de la transición desaparecerán las asignaturas consideradas como militarizadas y también se renovará el uniforme escolar. Sin embargo, aclaró que estos cambios serán graduales y que el plantel conservará los principios de disciplina, honor y formación en valores que lo han distinguido desde su creación.

“Se eliminan las materias militarizadas, que en sí no son materias militares al cien por ciento, pero también se eliminan y continuamos con lo que es la Nueva Escuela Mexicana. El uniforme cambia, ya no va a ser el que llevábamos; todavía no definimos cuál va a ser, pero todo se va a llevar por etapas”, explicó.

El director reiteró que, pese al cambio de nombre y a las adecuaciones académicas, la esencia del plantel permanecerá intacta, con un modelo enfocado en la disciplina, el respeto y la formación integral de los estudiantes.