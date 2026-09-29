Ayuntamiento de Reynosa simplificará trámites municipales

Ernesto Gómez, explicó que la instrucción es eliminar requisitos que no sean indispensables y trasladar parte de esa carga a los propios funcionarios

A un año de concluir la actual administración municipal, el Ayuntamiento de Reynosa trabaja en un proyecto para simplificar los trámites y reducir al mínimo la carga burocrática que enfrentan los ciudadanos al solicitar algún servicio o beneficio.

El contralor municipal, Ernesto Gómez, explicó que la instrucción es eliminar requisitos que no sean indispensables y trasladar parte de esa carga a los propios funcionarios, aprovechando la información que ya se encuentra disponible en las diferentes dependencias.

Eliminarán requisitos que ya pueden verificar las autoridades

Como ejemplo, señaló que se busca dejar de solicitar documentos como los recibos del impuesto predial o del servicio de agua de COMAPA, debido a que el Ayuntamiento puede verificar directamente esa información mediante sus propios sistemas y la coordinación con el organismo operador.

“Estamos a un año de que concluya esta administración, y en ese sentido es que queremos dejar los trámites con la menor carga burocrática posible para el ciudadano; la instrucción es eliminar cualquier requisito que no sea necesario, quitarle la carga al ciudadano y cargársela al funcionario”, explicó.

Gómez señaló que entre los documentos que dejarían de solicitarse se encuentran los recibos de predial y de agua, al considerar que las autoridades ya cuentan con mecanismos para consultar esa información. “Vamos a dejar de pedir, por ejemplo, cosas tan simples como el recibo de predial, porque para eso nosotros tenemos la información; el recibo de pago de agua en COMAPA, para eso tenemos comunicación con COMAPA”, indicó.

Impulsarán la realización de trámites digitales

El funcionario destacó que también se pretende impulsar la realización de trámites digitales, con el propósito de agilizar los procesos, facilitar la regularización de los ciudadanos y fortalecer la transparencia al interior del Ayuntamiento.

“Cosas como estas van a quitarle carga al ciudadano a la hora de hacer un trámite y lo van a beneficiar para que pueda regularizarse de la mejor manera y que lo haga de manera digital, para evitar el tema de la corrupción y con una mayor transparencia hacia el interior del Ayuntamiento”, afirmó.

La estrategia busca que los ciudadanos inviertan menos tiempo y recursos en reunir documentos que ya obran en poder de las autoridades, mientras el Ayuntamiento avanza hacia procesos más sencillos, accesibles y con mayor uso de herramientas digitales.