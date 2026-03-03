Avanzan proyectos de guarderías del IMSS en Matamoros

Con estas acciones, el gobierno municipal busca ampliar la cobertura de cuidado infantil y fortalecer el apoyo a familias trabajadoras

El Secretario del Ayuntamiento informó que el municipio impulsa la construcción de tres guarderías como parte de un paquete de seis proyectos de Centros Educativos de Cuidado Infantil. Actualmente, uno ya está aprobado y dos se encuentran en proceso de recalificación.

Explicó que la capacidad de atención dependerá del tamaño de los predios, con instalaciones previstas para recibir entre 150 y 250 menores por centro.

Para concretar las obras, el Ayuntamiento contempla donar los terrenos al Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que se encargaría de la construcción y operación de las guarderías.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca ampliar la cobertura de cuidado infantil y fortalecer el apoyo a familias trabajadoras de la ciudad.