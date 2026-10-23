Avanzan procesos administrativos para completar plantilla docente

Tras demandas de padres de la Secundaria General número 10 de Reynosa, la supervisión escolar confirmó que algunas materias comenzarán a ser cubiertas

Padres de familia de la Secundaria General número 10 acudieron a las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), donde alcanzaron acuerdos para atender la falta de maestros que afecta al plantel. Como parte de los compromisos, se anunció la incorporación de docentes para cubrir algunas de las materias pendientes.

Brenda Isabel Montaño, madre de familia, informó que se les planteó la llegada de cuatro maestros entre ese día y el siguiente, aunque todavía quedarían plazas sin cubrir.

“Al parecer, tres maestros llegan hoy y otro llega mañana; entonces ya serían cuatro maestros y nos estarían faltando tres. Yo creo que ya vamos avanzando. Si es así, nosotros aceptamos la propuesta de la maestra Magaly, siempre y cuando lo que viene sea conveniente para la escuela”, expresó.

Por su parte, Citlaly Leal Castillo, supervisora de la zona escolar, detalló que se contempla cubrir materias como biología, artes, música, artes visuales, historia, formación cívica y español, además de incorporar dos equipos de integración curricular.

La supervisora agregó que durante noviembre podría atenderse parte de las necesidades de Ciencias Física, así como cubrir una licencia prejubilatoria y otra por gravidez.

Respecto a la solución total del problema, Leal Castillo explicó que la asignación de maestros depende de procedimientos administrativos que requieren tiempo, por lo que no es posible establecer una fecha definitiva para completar la plantilla docente.

“Completar la faltante de maestros no es un proceso que se pueda realizar al 100%; no podemos dar una fecha porque son procesos administrativos complejos, cuestiones de claves que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Son cuestiones que tal vez se irán atendiendo en los próximos periodos; por lo pronto, son cinco”, señaló.

La falta de docentes continúa siendo una de las principales demandas de la comunidad escolar en Reynosa. Mientras avanzan los trámites para cubrir las plazas pendientes, padres de familia esperan que los acuerdos se traduzcan en una solución que garantice la continuidad de las clases.