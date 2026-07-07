Avanzan obras en el Centro Deportivo Eduardo Chávez

El alcalde Beto Granados realizó un recorrido de supervisión en el Centro Deportivo Ing. Eduardo Chávez, donde constató los avances en las labores de rehabilitación y mejora en el área de albercas del complejo deportivo.
Buscan ofrecer instalaciones dignas para las familias
Durante la visita, el presidente municipal verificó los trabajos que se llevan a cabo para optimizar las condiciones de este espacio, con el objetivo de brindar a las familias de Matamoros instalaciones dignas, seguras y funcionales para la recreación y el deporte.
Estas acciones forman parte del programa de rehabilitación de espacios deportivos impulsado por la actual administración, enfocado en fortalecer la infraestructura y promover la convivencia familiar a través de áreas recreativas en mejores condiciones.