Los hechos recientes incluyen robos registrados en tres tiendas de conveniencia, por lo que las corporaciones recopilan pistas que los lleven a los sujetos

Las autoridades municipales mantienen las investigaciones para localizar a dos sujetos señalados como presuntos responsables de una serie de asaltos a tiendas de conveniencia en Matamoros, quienes fueron captados utilizando armas largas durante los atracos.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Jeu Silva Capistrán, informó que existen avances en las indagatorias y que se mantiene una coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Guardia Estatal y la Policía de Proximidad para dar con los responsables.

Los hechos recientes incluyen robos registrados en tres tiendas de conveniencia, por lo que las corporaciones trabajan en la recopilación de información que permita establecer la identidad y ubicación de los sospechosos.

El funcionario destacó que las fotografías y los datos proporcionados por ciudadanos han contribuido al desarrollo de las investigaciones. Asimismo, indicó que se mantiene como prioridad ubicar a los dos hombres que aparecen portando armas largas, cuya autenticidad también está siendo revisada por las autoridades.

Finalmente, hizo un llamado a los representantes de los establecimientos afectados para que formalicen las denuncias correspondientes, a fin de contar con los elementos legales necesarios para proceder contra los presuntos responsables.