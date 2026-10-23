Avanzan en el retiro de anuncios irregulares en vía pública

Las brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente buscan despejar las principales arterias de la ciudad y favorecer el tránsito vehicular diario.

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El Ayuntamiento de Matamoros puso en marcha acciones para retirar cartelones colocados en avenidas principales, con el objetivo de reducir la contaminación visual, mejorar la imagen urbana y facilitar el tránsito de los automovilistas.

Alberto Simone, secretario de Medio Ambiente en Matamoros, señaló la importancia de mantener despejadas las vialidades, evitando que la acumulación de anuncios afecte la visibilidad de los conductores y represente obstáculos durante sus recorridos.

Estas acciones forman parte de los trabajos de limpieza impulsados por el gobierno municipal. Este jueves, el alcalde Alberto Granados realizó un recorrido por la avenida Álvaro Obregón, conocida como la Sexta, donde encabezó el retiro de alrededor de 100 cartelones colocados en la vía pública.

El presidente municipal destacó que estas labores buscan mantener las calles en mejores condiciones y ofrecer espacios más ordenados para quienes transitan diariamente por la ciudad.

Con estas acciones, el municipio busca avanzar en la limpieza de las principales avenidas, reducir la saturación de anuncios y contribuir a una movilidad más segura y una mejor imagen urbana para Matamoros.