Avanza regularización de más de 5,000 lotes en Altamira

Autoridades municipales y estatales retomaron los trabajos para delimitar y liberar zonas de amortiguamiento que han impedido los procedimientos de titulación

Más de 5 mil 600 lotes que permanecen detenidos históricamente en diferentes sectores de Altamira podrían avanzar hacia su regularización, luego que autoridades municipales y estatales retomaron los trabajos para delimitar y liberar zonas de amortiguamiento que han impedido continuar con los procedimientos de contratación y titulación.

Carlos Armando Cervantes Morales, delegado regional del ITAVU en Altamira, explica que se realizan reuniones de seguimiento cada 15 días con las dependencias involucradas. Precisó que son 5 mil 672 lotes distribuidos en más de 15 polígonos de distintas colonias.

Además, ya concluyeron recorridos y trabajos de delimitación con Petróleos Mexicanos (Pemex) en sectores como Ampliación Emilio Portes Gil, Ampliación Adolfo López Mateos, Tampiquito, Lázaro Cárdenas, Melchor Ocampo, entre otros.

Ahora se espera que Pemex determine al responsable de formalizar las firmas correspondientes a las liberaciones de las áreas delimitadas.

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá establecer las líneas y medidas de amortiguamiento, información necesaria para integrar los planos definitivos que posteriormente serán enviados al Cabildo de Altamira para su aprobación.

La meta es concluir las delimitaciones pendientes, aprobar los planos y abrir las ventanillas de contratación del ITAVU para comenzar a atender a las familias que desde hace años esperan la regularización y titulación de sus lotes.