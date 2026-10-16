Avanza preparación para ampliar la av. 12 de Marzo en Matamoros

Desarrollo Urbano realiza labores en el sector e inició encuestas de movilidad para el proyecto vial de 70 millones de pesos.

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Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano realizó trabajos en un área contigua a la avenida 12 de Marzo, en Matamoros, Tamaulipas, como parte de las acciones relacionadas con el proyecto de ampliación del segundo cuerpo de esta vialidad, anunciado por el alcalde Alberto “Beto” Granados con una inversión superior a los 70 millones de pesos.

Las labores se concentraron en el espacio aledaño a la avenida, donde se busca avanzar en la preparación del área necesaria para desarrollar el proyecto de infraestructura, que contempla ampliar la capacidad de circulación en este sector de la ciudad.

La obra fue planteada para el tramo comprendido entre la avenida Constituyentes y el fraccionamiento Los Palmares, con el propósito de mejorar la conectividad vial y facilitar los traslados de los automovilistas que utilizan esta ruta diariamente.

Como parte de las acciones complementarias, personal municipal realizó una encuesta de movilidad entre los ciudadanos que transitaban por el sector. El sondeo busca conocer la frecuencia de uso de la avenida y los motivos de los desplazamientos, información que podría contribuir a la planeación del proyecto.

La ampliación del segundo cuerpo representa una de las intervenciones viales anunciadas para mejorar la infraestructura urbana de Matamoros. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente el calendario de ejecución de la obra ni la fecha prevista para el inicio formal de la construcción.