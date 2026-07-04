Avanza pavimentación de cuatro colonias en Reynosa

La pavimentación forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal desarrolla en distintos puntos de la ciudad para rehabilitar vialidades con alto flujo

Los trabajos de pavimentación sobre la calle Dr. Rodríguez, en el tramo comprendido entre la calle Veracruz y la carretera Reynosa-Matamoros, continúan avanzando y permitirán mejorar la movilidad de más de 6 mil 200 familias de diversos sectores de Reynosa.

La obra, que contempla la rehabilitación de ocho cuadras, busca ofrecer una vialidad más segura y eficiente para automovilistas y peatones, además de fortalecer la conectividad entre colonias con alta circulación vehicular.

Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eduardo López Arias, verificó el desarrollo de los trabajos junto con el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, constatando el avance de una de las obras contempladas dentro del programa municipal de mejoramiento de infraestructura vial.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto beneficiará directamente a habitantes del Fraccionamiento Reynosa, Longoria, Lampacitos y la colonia Unidad Obrera, quienes contarán con mejores condiciones para sus traslados cotidianos.

La pavimentación forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal desarrolla en distintos puntos de la ciudad para rehabilitar vialidades con alto flujo vehicular, mejorar la seguridad vial y contribuir a una infraestructura urbana más funcional para la población.