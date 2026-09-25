Avanza la Estación Segura en el Parque Cultural Reynosa

El proyecto incluirá establos para que agentes patrullen a caballo sin causar daños al entorno ni a las áreas verdes del recinto.

Continúa avanzando la construcción de la Estación Segura que el Gobierno del Estado edifica en los terrenos del Parque Cultural Reynosa, una obra que busca ampliar la vigilancia y fortalecer las condiciones de seguridad en esta zona, una de las principales demandas de los ciudadanos.

Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de cimentación, como parte del proceso de construcción de una estación que contará con características especiales, adaptadas a las condiciones y al entorno del Parque Cultural.

A diferencia de las Estaciones Seguras ubicadas en tramos carreteros, este proyecto contempla la construcción de establos y la presencia de elementos de la Policía Estatal a caballo, con el propósito de realizar labores de vigilancia sin afectar las características naturales de la zona.

La obra también busca contribuir al rescate integral y la preservación ecológica del Parque Cultural Reynosa, al tiempo que permitirá ampliar la presencia y capacidad de vigilancia de la Guardia Estatal en sus alrededores.

Con esta infraestructura se pretende atender una de las demandas recurrentes de la ciudadanía: contar con mayor seguridad en el Parque Cultural y sus inmediaciones, además de favorecer el aprovechamiento y conservación de este espacio público.