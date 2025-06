 Avanza identificación de restos hallados; familias aportan ADN

"Hemos estado hablando todos los días con los padres y madres de familia, con las esposas de los desaparecidos. Me comentan que el día de ayer por fin ya a tres de ellos les hicieron las pruebas de ADN. Vamos a ver si los que aparecieron son ellos o no, porque no se puede determinar en ese tiempo tan corto", declaró Peña Ortiz.