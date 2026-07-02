Avanza Estado en conectividad escolar; prepara nuevo Centro de IA

El CETE busca alcanzar cobertura total de internet y mantenimiento en planteles de educación básica, además de impulsar el uso de IA como herramienta de apoyo

El director del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), Orlando Daniel Vázquez Berrones, informó que el estado trabaja intensamente en la modernización de la infraestructura tecnológica en las más de 5,000 escuelas de nivel básico en la entidad.

Detalló que actualmente el CETE atiende diversos frentes, incluyendo mantenimiento, soporte técnico, instalaciones eléctricas y servicios de climatización, además de proyectos en robótica y programación, con una cobertura de conectividad de internet del 86.7% en preescolar, primaria y secundaria, y con el 100% de cobertura en conectividad en la zona rural.

En cuanto a conectividad, el funcionario destacó avances significativos:

Mantenimiento y soporte: Se cuenta con una cobertura actual del 40-45% en los planteles, con la meta de alcanzar el 100% para diciembre.

Internet: Se reporta un 86.7% de cobertura en preescolar, primaria y secundaria. El objetivo es llegar al 100% antes de finalizar el año, abarcando incluso las zonas donde aún no se cuenta con servicio; en la zona rural ya se tiene el 100% de cobertura.

La IA como aliada, no sustituto de docentes

El funcionario estatal despejó dudas sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en el aula. Ante la inquietud de si esta tecnología pudiera reemplazar a los docentes, Vázquez Berrones fue enfático al calificarlo como un "mito".

"La inteligencia artificial es una herramienta que ya es el presente, no el futuro. Nunca va a sustituir al docente; al contrario, es un aliado para potencializar ideas y automatizar procesos, permitiendo que el maestro se enfoque en lo que verdaderamente importa: las y los alumnos", señaló.

Hacia un nuevo Centro de Inteligencia Artificial, el titular del CETE adelantó que, siguiendo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja en la creación de un nuevo Centro de Inteligencia Artificial y Tecnología Educativa. Este proyecto contempla una fusión estratégica entre el CETE y el nuevo centro, con el fin de capacitar a los docentes y brindarles herramientas tecnológicas que les permitan un mejor desempeño en su labor diaria.