Avanza creación de presas para prevenir inundaciones en Reynosa

El secretario de Obras Públicas del municipio, Eduardo López Arias, explicó que el proyecto continúa avanzando conforme al programa establecido

La construcción de dos presas en las afueras de Reynosa registra avances importantes y se consolida como uno de los proyectos estratégicos del gobierno municipal para reducir el riesgo de inundaciones en colonias habitacionales durante la temporada de lluvias, además de permitir el aprovechamiento del agua para el abasto de la ciudad.

Las obras representan una inversión aproximada de 680 millones de pesos, financiados con recursos municipales, a pesar de las limitaciones presupuestales que enfrenta el Ayuntamiento debido a la alta demanda de servicios e infraestructura urbana. Las autoridades han señalado que, aun con este contexto financiero complejo, el proyecto fue priorizado por su impacto directo en la seguridad de la población y en la gestión hídrica de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se concentran en el dragado y retiro de tierra para la conformación del vaso regulador, el cual permitirá que las presas reciban y almacenen grandes volúmenes de agua durante precipitaciones intensas. De manera paralela, las obras principales de infraestructura hidráulica, como los diques de contención, vertedores y compuertas, ya se encuentran concluidas en su totalidad.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Eduardo López Arias, explicó que el proyecto continúa avanzando conforme al programa establecido, aun cuando los recursos municipales son limitados.

“Son alrededor de 680 millones de pesos lo que cuestan estas dos presas, se están haciendo con recursos municipales, y los recursos municipales están limitados a la problemática que tenemos en la ciudad, porque tenemos que equilibrar todas esas necesidades que tenemos. En la presa seguimos trabajando en lo que es el dragado de la tierra, estamos formando el vaso regulador; todas las obras de contención como son los diques, el vertedor y las compuertas ya están terminadas al 100 por ciento, y ahorita sólo estamos sacando la tierra sobrante para poder generar ese vaso que va a ayudar a contener esos grandes volúmenes de agua que van a llegar a ese punto tras una precipitación pluvial”, detalló.

El objetivo de estas presas es captar el agua de lluvia que desciende por escurrimientos naturales y canales pluviales, evitando que se acumule en calles y colonias de Reynosa y provoque encharcamientos o inundaciones como ha ocurrido en años anteriores. Posteriormente, el agua podrá ser aprovechada por las plantas potabilizadoras, lo que permitirá fortalecer el suministro del vital líquido.

Autoridades municipales destacaron que, una vez concluidas, estas presas permitirán reducir de manera significativa el riesgo de inundaciones y ofrecer una solución estructural a un problema histórico que ha afectado a distintos sectores de la ciudad.

Con este proyecto, el municipio busca fortalecer su infraestructura hidráulica, mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y avanzar hacia una gestión más eficiente y sustentable del agua en Reynosa.