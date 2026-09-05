Avanza Centro Integral de Ganadería Tamaulipas

Autoridades y ganaderos coordinan acciones para impulsar el proyecto y fortalecer la actividad pecuaria y comercialización de carne

El proyecto del Centro Integral de Ganadería Tamaulipas avanza con la coordinación entre autoridades estatales, federales y representantes del sector ganadero, con el objetivo de fortalecer la actividad pecuaria y mejorar la comercialización de carne en la entidad.

Como parte del seguimiento a esta iniciativa, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó una reunión de trabajo en la que se revisaron las acciones y avances para consolidar el proyecto.

Durante el encuentro participaron David Palos Ibarra, director general de Producción Ganadera, Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), además de funcionarios estatales y representantes del sector.

Varela Flores informó que actualmente se trabaja de manera coordinada con la UGRT en la conformación de un fideicomiso, mecanismo con el que se busca avanzar hacia la integración del Proyecto Ejecutivo Integral para el Fortalecimiento de la Cadena de Producción de Ganado Bovino y la Comercialización de Carne de Calidad en Tamaulipas.

La iniciativa contempla incorporar procesos que permitan generar mayor valor agregado a la producción bovina, aprovechando la calidad genética del ganado tamaulipeco y fortaleciendo su competitividad en los mercados.

Buscan fortalecer la cadena de valor cárnica

El secretario destacó que el proyecto representa una oportunidad para transformar y fortalecer la actividad ganadera estatal, al impulsar de manera integral las etapas de producción, transformación y comercialización.

“Con este proyecto se le dará valor agregado a nuestra ganadería, que cuenta con una importante calidad genética. Buscamos que el producto pueda avanzar en toda la cadena, hasta llegar a la venta en mostrador directamente al consumidor”, señaló Varela Flores.

De acuerdo con lo planteado, el Centro Integral de Ganadería Tamaulipas también permitirá fortalecer la vinculación entre productores y consumidores, al generar mejores condiciones para la comercialización de la carne bovina.

Proyecto cuenta con respaldo federal y estatal

Varela Flores reiteró que se trata de un proyecto aprobado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

La iniciativa se encuentra alineada con el programa presidencial enfocado en la industrialización de la carne en los estados exportadores, estrategia orientada a fortalecer las capacidades productivas, de transformación y comercialización del sector.

Con base en la planeación establecida, se prevé que las acciones del proyecto comiencen hacia finales de 2026, para avanzar progresivamente en sus distintas etapas.

La previsión es que el proyecto alcance su culminación y máxima capacidad operativa durante 2027.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Tamaulipas busca fortalecer el trabajo coordinado con el Gobierno de México y las organizaciones ganaderas, impulsar un sector pecuario más competitivo y generar mayor valor agregado a la producción estatal.

En la reunión virtual también participaron Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, y David Sandoval, por parte de la SADER México, además de otros funcionarios y representantes del sector.