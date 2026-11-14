Avanza campaña de vacunación en Ciudad Victoria y sus alrededores

La campaña se lleva a cabo en los 12 distritos de salud para el bienestar y se extiende del 12 de octubre del 2026 al 2 de abril de 2027

Alejandro Ramírez Moncada, delegado de Distrito para el Bienestar 1, informó que la campaña de vacunación implementada por la Secretaría de Salud inició el pasado 12 de octubre. Desde entonces, se han aplicado 16 mil dosis en Ciudad Victoria y sus alrededores.

“Si estamos teniendo bastante demanda, tan solo el fin de semana anterior se aplicaron 300 vacunas; la del COVID es la que menos están solicitando”, señaló.

El funcionario de la Secretaría de Salud del gobierno del estado dijo que la meta es aplicar 40 mil vacunas y todavía hay dosis disponibles contra la influenza, el neumococo y la COVID-19.

“La campaña de vacunación se realiza en los centros de salud, hospitales públicos, plazas públicas y centros comerciales”, dijo Ramírez Moncada.

La Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 en Tamaulipas incluye la aplicación de vacunas contra la influenza, COVID-19, virus del papiloma humano (VPH), sarampión y virus sincitial respiratorio.

La campaña se lleva a cabo en los 12 distritos de salud para el bienestar y se extiende del 12 de octubre del 2026 al 2 de abril de 2027.