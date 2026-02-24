Avanza 75% construcción de nueva Facultad de Enfermería

El edificio actual será reparado y podría destinarse a guardería o estancia para adultos mayores, respondiendo a la demanda de la comunidad

La Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, junto al Centro Multidisciplinario de la UAT, presenta un 75% de avance en su construcción. El actual edificio, ubicado en el centro de la ciudad, presenta fallas estructurales y ya no satisface la demanda educativa.

Nuevo edificio con mayor capacidad y modernas instalaciones

Verónica Guajardo, directora de la Facultad, indicó que la obra estará lista a principios de 2028, momento en el que podrán reubicarse. La nueva instalación tendrá tres veces la capacidad actual, incluyendo laboratorios y espacios necesarios para las prácticas de los 733 estudiantes actuales.

“Para recibirlo este campus y reubicarnos en el 2028, a inicios del 2028. Tenemos ahí la oportunidad de poder abrir más oferta académica, y poder ampliar mucho más a lo que viene siendo ya el triple se puede decir, de lo que tenemos aquí.”

Uso futuro del edificio actual

El edificio actual será reparado y podría destinarse a guardería o estancia para adultos mayores, respondiendo a la demanda de la comunidad y dando un nuevo uso a la infraestructura existente.

“El cambio del nuevo campus es principalmente por el espacio, ampliar el espacio y por trabajar aquí con la infraestructura puesto que ya estamos teniendo daño estructural, entonces para poder darle uso a un futuro sería poderlo utilizar para alguna guardería, algún también parte de una estancia de adulto mayor que vemos que ahorita es la demanda y poder seguir utilizando estas instalaciones.”