Américo Villarreal supervisó la construcción de una Estación Segura y los trabajos de recuperación ambiental de la Laguna La Escondida, en Reynosa

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, supervisó los avances de la construcción de una Estación Segura y los trabajos de recuperación ambiental del Parque Estatal Laguna La Escondida, en Reynosa, como parte de una estrategia para rehabilitar esta Área Natural Protegida y mejorar las condiciones para las familias que visitan el lugar.

Durante una gira de trabajo por el municipio, realizada el 25 de noviembre, el mandatario recorrió las instalaciones de la nueva estación, cuya construcción registra un avance del 45 por ciento. También inspeccionó las labores de limpieza y recuperación que se desarrollan en diferentes sectores del parque y a lo largo del malecón.

La visita se realizó después de que el gobernador pusiera en marcha el Operativo de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos en Reynosa.

Estación Segura reforzará vigilancia en la laguna

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que, una vez concluida la obra, se fortalecerá la vigilancia del parque con la participación de elementos de la Policía Montada, binomios canófilos y personal de la Guardia Estatal que realizará recorridos en cuatrimotos.

La infraestructura permitirá contar con espacios adecuados para el personal encargado de proteger esta zona recreativa, con el propósito de brindar mayor seguridad a las familias que acuden al Parque Estatal Laguna La Escondida.

La construcción de la estación comenzó en julio de este año y forma parte de las acciones para recuperar el Parque Cultural Reynosa y preservar el entorno natural de la laguna.

Américo pide ampliar trabajos de recuperación ambiental

Durante el recorrido por el malecón, Villarreal Anaya constató las labores de limpieza y saneamiento realizadas en distintos puntos del área natural. También instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a desarrollar acciones adicionales para complementar el proyecto de recuperación integral.

"Hay voluntad política y económica de arreglar todo", expresó el gobernador durante la visita, en la que estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Joaquín de León Villarreal.

El Plan Maestro Integral contempla acciones de ordenamiento territorial, construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria, además de la remodelación de los sanitarios, el asta bandera y la rotonda del parque.

También se proyecta renovar el sistema de iluminación para mejorar las condiciones de las instalaciones y facilitar el aprovechamiento de los espacios públicos.

Buscan recuperar la Laguna La Escondida

El rescate de esta Área Natural Protegida forma parte de un proyecto de regeneración ambiental, urbana, social y económica que involucra a distintas dependencias estatales y contempla la participación de autoridades municipales y representantes de la sociedad civil.

Como parte de los trabajos previos, las autoridades han realizado labores de saneamiento que incluyen el retiro de 325 toneladas de residuos y lirio acuático, además de la colocación de señalética en 16 puntos para advertir sobre las sanciones por el uso indebido de la laguna y la disposición ilegal de basura.

La estrategia está dividida en cinco polígonos de intervención, con responsabilidades distribuidas entre las secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Recursos Hidráulicos, Bienestar Social y Administración.