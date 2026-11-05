Auxilian a trabajador municipal cerca de la Laguna del Carpintero

El incidente no pasó a mayores, solamente el susto de la persona, pues pensaron que por un momento podría caer a la laguna del Carpintero

Por poco termina en la Laguna del Carpintero…y en el hábitat de cocodrilos.

Un trabajador municipal que se encontraba realizando labores cerca de este espacio, comenzó a desvanecerse poniendo en riesgo su integridad al estar muy cerca de este cuerpo de agua donde habitan lagartos.

Voluntarios auxilian al trabajador municipal

Aunque en un momento se especuló que se trataba de una mujer de la tercera edad, desvaneciéndose en el área del muelle, poco después elementos de voluntarios zona sur, señalaron que era un trabajador y que lo asistieron al recibir un reporte de una persona que pidió su presencia.

Brigadistas brindan atención prehospitalaria

Los brigadistas le otorgaron atención prehospitalaria, le tomaron signos y realizaron una valoración, pues esta persona se encontraba casi al borde de un golpe de calor.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, solamente el susto de la persona y de quienes se encontraban cerca, pues pensaron que por un momento podría caer a la laguna del Carpintero, que tiene una gran cantidad de cocodrilos que constantemente anidan.