Auxilian a personas varadas por las lluvias en Matamoros

Acuña señaló que uno de los principales problemas detectados durante los recorridos ha sido la acumulación de basura en coladeras y alcantarillas

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Gustavo Acuña, director de Protección Civil en Matamoros, explicó que los cuerpos de emergencia realizaron recorridos por diferentes sectores de la ciudad, donde auxiliaron a personas que quedaron varadas, además de apoyar en la extracción y resguardo de vehículos.

Para estas labores se contó con dos vehículos de la Defensa, tres de la Marina, cuatro unidades de Protección Civil, tres de Bomberos y tres unidades de Cruz Verde, además de personal equipado para realizar operaciones en zonas con agua.

El funcionario señaló que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante estos incidentes y que las principales afectaciones fueron en vehículos de menor altura que intentaron circular por zonas con acumulación de agua.

Explicó que, en estos casos, primero se trabaja en poner a salvo a las personas y posteriormente se realizan las maniobras necesarias para resguardar o retirar los vehículos afectados.

Protección Civil mantiene vigilancia sobre el pronóstico

De acuerdo con los pronósticos que mantiene Protección Civil, las lluvias podrían continuar durante las próximas horas, con periodos de precipitación durante el mediodía y la tarde, seguidos de algunas pausas y posteriormente nuevas lluvias.

Acuña señaló que actualmente se contempla una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70 por ciento, mientras que las condiciones podrían comenzar a disminuir posteriormente.

Además, explicó que una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México mantiene la atención de las autoridades, aunque actualmente el frente frío número uno, ubicado al norte, estaría favoreciendo que este sistema no reúna las condiciones necesarias para convertirse en un ciclón.

Indicó que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, existe actualmente una posibilidad del 20 por ciento de que este sistema llegue a desarrollar características ciclónicas. En caso de que el frente frío se debilite durante las próximas 24 horas, podría modificarse su trayectoria hacia zonas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Matamoros mantiene preparado su plan de contingencia

Ante este panorama, el director de Protección Civil aseguró que el municipio mantiene preparado su plan de contingencia, que contempla refugios temporales y vehículos 4x4, además de coordinación con la Sedena y la Marina para atender a la población que pudiera encontrarse en una situación de riesgo.

Protección Civil también hizo un llamado a las familias para mantenerse informadas a través de los medios oficiales, evitar generar psicosis y mantenerse prevenidas ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Como parte de las recomendaciones, pidió contar en casa con agua embotellada y alimentos no perecederos, además de mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

Piden evitar la acumulación de basura en alcantarillas

Finalmente, Acuña señaló que uno de los principales problemas detectados durante los recorridos ha sido la acumulación de basura en coladeras y alcantarillas, situación que puede incrementar hasta en un 30 por ciento los encharcamientos e inundaciones en la ciudad.

Por ello, pidió a la ciudadanía mantener limpias las áreas frente a sus viviendas y evitar que la basura llegue a las alcantarillas, ya que estas acciones pueden contribuir a disminuir la acumulación de agua durante las temporadas de lluvia.