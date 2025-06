 Autorizan a grupos interpretar corridos bélicos en Tamaulipas

“Si se puede, no hay nada que lo impida en la ley, estamos a favor de la libertad de expresión sin duda alguna, ojalá que no canten tantos, en lo personal que no fueran tan rudos ahí con las canciones y cantar a lo mejor algunos clásicos, así como de los Cadetes de Linares, pero ahorita no hay problema porque no lo prohíbe la ley aquí en nuestro estado”, dijo el legislador local.