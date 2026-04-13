Autoridades destruyen 18 vehículos 'Monstruo' en Tamaulipas

Las unidades destruidas estaban relacionadas con al menos 16 carpetas de investigación, lo que evidencia su presunto uso en actividades delictivas

La Fiscalía General de la República llevó a cabo la destrucción de 18 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruo”, en el estado de Tamaulipas, como parte de las acciones para combatir al crimen organizado en la región.

El procedimiento se realizó en la ciudad de Reynosa, considerada un punto estratégico en la frontera norte del país por su relevancia en operaciones de seguridad.

Unidades vinculadas a investigaciones federales

De acuerdo con información oficial, las unidades destruidas estaban relacionadas con al menos 16 carpetas de investigación, lo que evidencia su presunto uso en actividades delictivas.

Estos vehículos fueron asegurados previamente durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en acciones coordinadas por fuerzas federales y estatales.

Vehículos adaptados para enfrentamientos

Los llamados “vehículos monstruo” son unidades modificadas con blindaje artesanal de acero, diseñadas para resistir impactos y ser utilizadas en enfrentamientos armados.

Este tipo de vehículos es empleado por grupos criminales para reforzar su capacidad operativa, ya sea en confrontaciones o en el control de territorios.

Destrucción bajo protocolo legal

La eliminación de estas unidades se realizó bajo el programa federal “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, el cual establece el procedimiento para la disposición final de bienes vinculados a actividades ilícitas.

El proceso fue supervisado por el Ministerio Público Federal, con la participación de peritos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Órgano Interno de Control, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución.

Buscan debilitar estructuras delictivas

Autoridades señalaron que la destrucción de estos vehículos tiene como propósito evitar su reutilización y reducir la capacidad operativa de grupos delictivos que operan en la región.

Este tipo de acciones forma parte de una estrategia constante en Tamaulipas, donde en meses recientes también se han destruido otras unidades similares, como parte del combate a la violencia y el crimen organizado.