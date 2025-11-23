Automóvil vuelca sobre carretera Tampico-Mante

Cuerpos de bomberos acudieron hasta el sitio de manera inmediata para atender a la persona afectada, quien aparentemente resultó ilesa

El conductor de un automóvil protagonizó un fuerte accidente tras volcar su unidad sobre la carretera Tampico-Mante durante la madrugada de este sábado, en el municipio de Altamira.

Al darse a conocer la noticia, elementos de Bomberos Voluntarios Base Arboledas acudieron hasta el sitio ubicado a la altura del Puente Edén con el objetivo de brindarle la atención necesaria a la persona afectada.

Aunque se desconocen las causas exactas de este accidente, se conoce que conducía con dirección hacia la zona norte.