Autobús de pasajeros choca caja de tráiler en Ciudad Valles

La compañía de transportes responsable de la unidad de pasajeros aseguró, por medio de un comunicado, que ninguna persona resultó lesionada de gravedad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un autobús de pasajeros se impactó este sábado contra la caja de un tráiler presuntamente estacionado sobre la Carretera Federal Ciudad Valles-Mante.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 50, en los límites con San Luis Potosí, cuando la unidad que se dirigía hacia Matamoros, se estrelló contra la caja del tráiler.

Elementos de auxilio y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para brindar atención médica a uno de los pasajeros, quien fue reportado con lesiones leves.

Aparentemente este siniestro fue provocado por la intensa neblina presente en la vialidad, lo que provocó que se diera dicho accidente.

Transpaís reporta saldo blanco tras choque

La compañía de servicio de transporte a la que pertenece el autobús siniestrado aseguró que ninguno de los pasajeros sufrió lesiones de gravedad durante la mañana de este sábado sobre la Carretera Federal Ciudad Valles-Mante.

A través de un comunicado emitido por la empresa, la unidad identificada con el número 9562, así como sus demás unidad, cuentan con una alta capacidad de protección.

También resaltó que todos los pasajeros portaban con el cinturón de seguridad, por lo que fue una pieza fundamental para evitar que sucediera una tragedia.

Reiteró que el resultado de este incidente fue saldo blanco debido a que se activaron los protocolos correspondientes.