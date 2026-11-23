Este tipo de accidentes vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que representan los conductores que circulan bajo los efectos del alcohol

Un accidente automovilístico registrado durante la mañana de este domingo en el fraccionamiento Rinconada de las Brisas II dejó daños materiales en una vivienda y la muerte de un perro que fue atropellado por el vehículo involucrado. El conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Vehículo derriba portón y parte del muro de una vivienda

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Brisas del Valle, donde el conductor de un Chevrolet Cobalt perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra una casa. El impacto derribó el portón del inmueble y parte del muro donde se encontraban instalados los medidores de los servicios, además de arrollar al animal que se encontraba en el lugar.

Tras el percance, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Verde, así como elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron las labores correspondientes y tomaron conocimiento de lo sucedido. El perrito perdió la vida a consecuencia del atropellamiento.

Accidentes por consumo de alcohol persisten en Matamoros

Este tipo de accidentes vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que representan los conductores que circulan bajo los efectos del alcohol, particularmente en zonas habitacionales, donde una pérdida de control puede terminar afectando no solamente a otros automovilistas, sino también a familias, peatones y animales.

Aunque en Matamoros se mantienen operativos de alcoholimetría para detectar y retirar de circulación a personas que conducen en estado inconveniente, los percances relacionados con el consumo de bebidas embriagantes continúan presentándose, evidenciando que estas medidas no han logrado evitar que algunos automovilistas sigan poniéndose al volante después de beber.

La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo un peligro en las calles de Matamoros, donde la responsabilidad al volante resulta fundamental para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.